Що спонукає біженців виїжджати та з якими проблемами стикаються українці у Румунії.
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Українські біженці виїжджають із Румунії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 15:40
Українські біженці виїжджають із Румунії
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Українські біженці виїжджають із Румунії
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