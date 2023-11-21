RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Чехії українські біженці
сплатили більше податків,...

У Чехії українські біженці сплатили більше податків,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:22

У Чехії українські біженці сплатили більше податків,...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.

Дивися повний текст
У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99530
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:23

ну а как по другому? поинтересейтесь как чехи арабских беженцев обхаживают - немудрено что те тушкой чучелом в Германию рвутся
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6390
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські біженці виїжджають із Румунії
R2 » Суб 02 гру, 2023 15:40
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 гру, 2023 15:41
cohan
Українські міста витрачають на благоустрій втричі...
R2 » Вів 21 лис, 2023 12:18
1 242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 12:19
o_volvachev
Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни
R2 » П'ят 27 жов, 2023 21:12
1 290
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 жов, 2023 21:12
vitoauto7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10394)
03.12.2023 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.