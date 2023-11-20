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Банкір назвав реальну прибутковість
депозитів в Україні...

Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:47

Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Українці до кінця року можуть розраховувати на середні річні ставки за гривневими депозитами на 3−6 місяців на рівні 14−14,5%.

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Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні з урахуванням інфляції
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:47

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Investor_K
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