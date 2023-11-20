Українці до кінця року можуть розраховувати на середні річні ставки за гривневими депозитами на 3−6 місяців на рівні 14−14,5%.
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Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні з урахуванням інфляції
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:47
Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні...
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Дивися повний текст
Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні з урахуванням інфляції
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