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Українські металурги назвали умови для збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 гру, 2023 23:30
Пропонуємо до обговорення:
Збільшити валютний виторг від експорту Україні допоможуть безпечні морські перевезення, фінансування для малих та середніх споживачів сталі, спрощення митних процедур та розширення номенклатури експортних товарів, а також сприяння в сертифікації української продукції на світових ринках.
Дивися повний текст Українські металурги назвали умови для збільшення валютного потоку від експорту
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Додано: Вів 05 гру, 2023 23:30
А можна узнати, чому саме держава повинна вам допомагати? Що ви самі робите для збільшення експорту? Чи допомагали ви розвиватися малим та середнім споживачам, яких зараз фінансувати просите? Для чого - щоб олігархи, які володіють металевими бізнесами, багатіли і далі, нічого не вкладаючи і обдираючи останнє з тих виробників виробів з металу, шо залишилися і використовують ваш, часто неякісний, прокат?
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