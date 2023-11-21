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В Україні хочуть запровадити нові правила надання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 гру, 2023 09:14
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано проект закону, який передбачає надання нових відпусток для військовослужбовців, у тому числі і за доглядом за дитиною.
Дивися повний текст В Україні хочуть запровадити нові правила надання відпусток для військовослужбовців
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