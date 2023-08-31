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Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:46
Пропонуємо до обговорення:
Вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.
Дивися повний текст Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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R2
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Додано: Суб 09 гру, 2023 12:03
Щось невидно рейдів по нічних клубах, кафе, ресторанів, елітеих готель-комплексів...
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GALeon
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Додано: Суб 09 гру, 2023 12:08
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 09 гру, 2023 12:13
GALeon написав:
Щось невидно рейдів по нічних клубах, кафе, ресторанів, елітеих готель-комплексів...
буковель нарешті потрусили
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trololo
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:07
Дюрі-бачі написав:
Перші ластівки вже є
Перші ластівки чого, новго 37-го року?
У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку
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katso
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:36
katso написав: Дюрі-бачі написав:
Перші ластівки вже є
Перші ластівки чого, новго 37-го року?
У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку
Я в 22-м, когда под Киевом уже орки стояли, уже было подумал, что придется менять страну проживания, потом вроде отпустило...А теперь, смотрю, точно придется менять.
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Rack
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Додано: Суб 09 гру, 2023 15:33
katso написав: Дюрі-бачі написав:
Перші ластівки вже є
Перші ластівки чого, новго 37-го року?
У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку
Там було всього 2 чоловіки призовного віку і їх спакували , чи таки йшли зарані відомо за ким?
Точно 37?
В 37 за цей пост ви б уже кедри пиляли.
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Hotab
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:04
Бизнес не помогает армии - хреново. А когда этот бизнес принимает туристов и отчисляет налоги и помогает волонтёрам - хорошо. А с чего платить им, если не будет туристов?. Или думаете в Букавель немцы, чехи, поляки приедут отдыхать?
Сейчас скажут, можно ехать женщинам. Так жёны без мужей не хотят. Есть ещё туристические проститутки, так без мужиков им тоже там нечего делать. Кстати налог на землю и др. налоги пока для бизнеса никто не отменял. А там суммы приличные.
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Игорь Алексеевич
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