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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:51

  unicdima написав:
  beee написав:Конституція України: країна - правова держава. Зброєнні сили заборонено застосовувати для обмеження свободи громадян.

Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время

Брешеш, всюди була поліція.
Судити треба таких як ти, хто працює на росію і зриває мобілізацію.

Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:56

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

  trololo написав:буковель нарешті потрусили

Пруф надайте.
А то:
Цінники у Буковелі красномовно свідчать: нам плювати на війну
80, і 100, і 245 тис. грн на тиждень за двох. І фото черг недешевих автівок в напрямку Буковеля. https://gazeta.ua/blog/60641/cinniki-u- ... i-na-vijnu

Насправді є і значно дорожчі пропозиції, які успішно заповнюються. Люди які готові викласти мільйони за тижневий відпочинок не дуже поспішають воювати.
"Сіра зона" для ТЦК: чому у Буковелі не роздають повістки та не влаштовують рейди представники військкоматів https://informator.ua/uk/sira-zona-dlya ... yskkomativ

Тільки зараз держава почала намагатись якось перерахувати своїх громадян, а зробити це вже не просто - маса народу живе в напівпаралельному світі, не платячи податків, не маючи рахунків. І живе деколи досить непогано.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:04

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

https://youtube.com/watch?v=j4oxNKVvTbE ... l7A10XoxqI
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:51

  Ой+ написав:
  trololo написав:буковель нарешті потрусили

Пруф надайте.


https://www.ratusha.if.ua/predstavnyky- ... liu-video/

за достовірність не впевнений, але схоже на правду
trololo
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