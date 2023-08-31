Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
beee написав:Конституція України: країна - правова держава. Зброєнні сили заборонено застосовувати для обмеження свободи громадян.
Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время
Брешеш, всюди була поліція. Судити треба таких як ти, хто працює на росію і зриває мобілізацію.
Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40 Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься
Тільки зараз держава почала намагатись якось перерахувати своїх громадян, а зробити це вже не просто - маса народу живе в напівпаралельному світі, не платячи податків, не маючи рахунків. І живе деколи досить непогано.