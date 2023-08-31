Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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beee написав:Конституція України: країна - правова держава. Зброєнні сили заборонено застосовувати для обмеження свободи громадян.
Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время
Брешеш, всюди була поліція. Судити треба таких як ти, хто працює на росію і зриває мобілізацію.
Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40 Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься
Тільки зараз держава почала намагатись якось перерахувати своїх громадян, а зробити це вже не просто - маса народу живе в напівпаралельному світі, не платячи податків, не маючи рахунків. І живе деколи досить непогано.
beee написав:Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40 Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься
типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали? вас не бусифікували і навіть випустили без повістки, а ви скаржитесь на тцк та незаконність, щось тут не сходиться
beee написав:Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время
Они просто глупые, те кто это делает. Они будучи молодыми пацанами не понимают что у тех гражданских которых они не будучи сотрудниками правоохранительных органов и не имея оснований в виде ордера на арест сркутили на улице, у тех гражданских есть дети, у которых возникнет естественный запрос на уголовное преслелование людей похитивщих их отца. И потом пойдут они эти ТЦКшники под суд возможно уже дедами.
Я бы на месте ТЦКшников никогда бы так не делал - если бы заставляли ходил бы и шарился где то, "ну не получилось".
Собственно вот:
Организация Объединенных Наций
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений ... Статья 221-12. Насильственным исчезновением считается арест, задержание, похищение или любая иная форма лишения свободы лица в условиях, лишающих его защиты закона, отдельным представителем или несколькими представителями государства ... Закон № 2010-930 от 9 августа 2010 года об адаптации уголовного законодательства с положениями Римского статута Международного уголовного суда ввел положение, классифицирующее насильственные исчезновения как преступление против человечности, когда они совершены в мирное либо в военное время в рамках согласованного плана. ... В соответствии со статьей 213-5 Уголовного кодекса, по публичному иску, а также по назначенным наказаниям, срок давности не применяется. ...
Всё что делается не по закону - это бандитизм. Получается мы начинаем жить по понятиям?. Тогда у населения будет и ответка, по понятиям. А это далее превращается в неповиновение и гражданскую войну. А тем более у всех сегодня на руках имеется оружие.
Игорь Алексеевич написав:Всё что делается не по закону - это бандитизм. Получается мы начинаем жить по понятиям?. Тогда у населения будет и ответка, по понятиям. А это далее превращается в неповиновение и гражданскую войну. А тем более у всех сегодня на руках имеется оружие.