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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:50
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Охлос любит зрелища, вот на потеху им и устроили рейд по спортзалам )
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:56
unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ? Я, жил при совке, и прекрасно помню тот страх, которым было пропитано все - не скажи, не сделай , не высовывайся...и когда это закончилось, я наконец то поверил, что свобода волеизъявления, свобода выбора в нашей стране возможна. Да - криво-косо, да - пока не так как в настоящей демократии, но возможна! А теперь я это ощущение утрачиваю, и не понимаю- а чем мы лучше параши? Зачем тогда за что-то бороться, если по итогу тут будет все тоже самое, если не хуже ? У тех хоть границы никто не закрывал, здесь же - концлагерь, в которому еще и отлавливают по одному, без права на защиту и свободу выбора.
Востаннє редагувалось Rack в Суб 09 гру, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:57
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:59
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
наша влада досі не змогла модернізувати закон про мобілізацію так, щоб він відповідав сучасним реаліям. І тепер можна, або мобілізувати по закону, але тоді на 1 мобілізованого буде витрачено кілька людино-днів і весь план моблізації виконано на 0.*%, або ефективно мобілізувати (раздачею повісток з порушенням процедури і пакуванням в бусики) але незаконно.
Додано: Суб 09 гру, 2023 22:01
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Всё правильно, но призывать согласно закона. Пусть тогда депутаты его досконально разработают, что бы потом не возникало не правовые взаимоотношения. Для этого и есть законы, суды, Конституция. И пока мы должны жить по ним, хорошие они или нет, но это- ЗАКОН УКРАИНЫ
Додано: Суб 09 гру, 2023 22:25
На Закарпатті “обкурений” співробітник ТЦК напав на чоловіка з ножем
На Закарпатті спалахнув новий скандал з ТЦК – там співробітник Мукачівського військкомату у стані наркотичного сп’яніння намагався поранити ножем чоловіка зі своєї колишньої цивільної роботи.
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