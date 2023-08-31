Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Додано: Суб 09 гру, 2023 21:56

unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ? Я, жил при совке, и прекрасно помню тот страх, которым было пропитано все - не скажи, не сделай , не высовывайся...и когда это закончилось, я наконец то поверил, что свобода волеизъявления, свобода выбора в нашей стране возможна. Да - криво-косо, да - пока не так как в настоящей демократии, но возможна! А теперь я это ощущение утрачиваю, и не понимаю- а чем мы лучше параши? Зачем тогда за что-то бороться, если по итогу тут будет все тоже самое, если не хуже ? У тех хоть границы никто не закрывал, здесь же - концлагерь, в которому еще и отлавливают по одному, без права на защиту и свободу выбора.