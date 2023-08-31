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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:55

  beee написав:Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься


типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали? :mrgreen: вас не бусифікували і навіть випустили без повістки, а ви скаржитесь на тцк та незаконність, щось тут не сходиться
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:15

  beee написав:Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время


Они просто глупые, те кто это делает. Они будучи молодыми пацанами не понимают что у тех гражданских которых они не будучи сотрудниками правоохранительных органов и не имея оснований в виде ордера на арест сркутили на улице, у тех гражданских есть дети, у которых возникнет естественный запрос на уголовное преслелование людей похитивщих их отца. И потом пойдут они эти ТЦКшники под суд возможно уже дедами.

Я бы на месте ТЦКшников никогда бы так не делал - если бы заставляли ходил бы и шарился где то, "ну не получилось".

Собственно вот:

Организация Объединенных Наций

Международная конвенция
для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений
...
Статья 221-12. Насильственным исчезновением считается арест, задержание, похищение или любая иная форма лишения свободы лица в условиях, лишающих его защиты закона, отдельным представителем или несколькими представителями государства
...
Закон № 2010-930 от 9 августа 2010 года об адаптации уголовного законодательства с положениями Римского статута Международного уголовного суда ввел положение, классифицирующее насильственные исчезновения как преступление против человечности, когда они совершены в мирное либо в военное время в рамках согласованного плана.
...
В соответствии со статьей 213-5 Уголовного кодекса, по публичному иску, а также по назначенным наказаниям, срок давности не применяется.
...



и сейчас например международные правозащитные организации рвут сирийских ТЦКшников или как там они называются - https://www.hrw.org/news/2021/02/09/syr ... rty-assets
Востаннє редагувалось katso в Суб 09 гру, 2023 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:33

  trololo написав:
  beee написав:Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми.


типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали? :mrgreen:

Та ні, він би тоді наклав по повній у штанці, а так лише намочив і дітьми прикрився, щоб непомітно було :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:45

  Игорь Алексеевич написав:Всё что делается не по закону - это бандитизм.
Получается мы начинаем жить по понятиям?. Тогда у населения будет и ответка, по понятиям. А это далее превращается в неповиновение и гражданскую войну. А тем более у всех сегодня на руках имеется оружие.


так мобілізація законна.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:50

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Охлос любит зрелища, вот на потеху им и устроили рейд по спортзалам )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:56

unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ? Я, жил при совке, и прекрасно помню тот страх, которым было пропитано все - не скажи, не сделай , не высовывайся...и когда это закончилось, я наконец то поверил, что свобода волеизъявления, свобода выбора в нашей стране возможна. Да - криво-косо, да - пока не так как в настоящей демократии, но возможна! А теперь я это ощущение утрачиваю, и не понимаю- а чем мы лучше параши? Зачем тогда за что-то бороться, если по итогу тут будет все тоже самое, если не хуже ? У тех хоть границы никто не закрывал, здесь же - концлагерь, в которому еще и отлавливают по одному, без права на защиту и свободу выбора.
Востаннє редагувалось Rack в Суб 09 гру, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:57

  Rack написав:unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ?


недопустімо, що пасажирам тільки видали повістки, а не запакували в бусік. забагато законності
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:59

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

  trololo написав:так мобілізація законна.

наша влада досі не змогла модернізувати закон про мобілізацію так, щоб він відповідав сучасним реаліям. І тепер можна, або мобілізувати по закону, але тоді на 1 мобілізованого буде витрачено кілька людино-днів і весь план моблізації виконано на 0.*%, або ефективно мобілізувати (раздачею повісток з порушенням процедури і пакуванням в бусики) але незаконно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:01

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

  trololo написав:так мобілізація законна.
Всё правильно, но призывать согласно закона. Пусть тогда депутаты его досконально разработают, что бы потом не возникало не правовые взаимоотношения. Для этого и есть законы, суды, Конституция. И пока мы должны жить по ним, хорошие они или нет, но это- ЗАКОН УКРАИНЫ
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:25

На Закарпатті “обкурений” співробітник ТЦК напав на чоловіка з ножем

На Закарпатті спалахнув новий скандал з ТЦК – там співробітник Мукачівського військкомату у стані наркотичного сп’яніння намагався поранити ножем чоловіка зі своєї колишньої цивільної роботи.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... a-z-nozhem
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