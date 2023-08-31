Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Мобилизация а не рейды по спортклубам людьми не относящимся к правоохранительным органам но с автоматическим оружием. Какая там убойная дальность пули из АК - 1300 метров? Он завтра пальнет и через 1.5 км его пуля попадет в совершенно постороннего человека. Не говоря уже о международном имидже страны - Вы правда не видите взаимосвязи между видео запаковки людей в бусик вот в таких статьях https://www.theguardian.com/world/2023/ ... nscription и уменьшением международной помощи Украине?
Rack написав:unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ? Я, жил при совке, и прекрасно помню тот страх, которым было пропитано все - не скажи, не сделай , не высовывайся...
За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? Оголосити всезагальну мобілізацію?
Rack написав:Зачем тогда за что-то бороться, если по итогу тут будет все тоже самое, если не хуже ?
Тобто варіант "Малоросія" для вас є прийнятним?
Rack написав:У тех хоть границы никто не закрывал, здесь же - концлагерь, в которому еще и отлавливают по одному, без права на защиту и свободу выбора.
Не забувайте, що "у тих" є 140 млн. рил і концтабір у них там ще той - спробуй не з'явитися до військомату, якщо повістку отримав. Якого вибору вам не вистачає? У ЗСУ є маса вакансій на будь-який смак. Чому одні мають воювати, а інші (такі самі придатні, але хитродупі) - відпочивати у генделиках?
звязок дуже простий - не буде кому воювати, тоді не буде кому давати збройну допомогу. добровольців не вистачає, реклама не працює. які альтернативи? тільки примус. якщо лягти під росію, мобілізації через деякий час все одно не уникнути, тільки вже буде аквафреш і питати про законність вже буде нікого. і в атаку прийдеться йти на ЗУНР і Польщу. виживших замордують голодом. це ж все було вже. хуйло косплеїть сталіна на мінімалках.
Примусом вообще невозможно чего то добиться. Даже ребёнок с характером вас пошлёт если его заставлять, не говоря про взрослых мужиков. Это грёбаный совок. Ах ты не пойдёшь - тогда мы заставим. Но заставляющие не понимают, что такой человек может наломать таких дров, что мама не горюй. А остальные посмотрят на этот цирк и будут обходить работников в форме десятой дорогой.
Посмотрите на цирк в Косино. Военные принесли с собой шипы для перекрытия дороги. ШИПАМИ перекрыли выезд. То есть они возомнили себя спецназом, приехали с соответствующим обмундированием, в балаклавах и штурмом взяли джакузи, два мед кабинета, парилку и два десятка тел в плавках. Шуму же навели как будто изымали крупную партию оружия, с персоналом общались как с рецидивистами
Короче, вангую с мобилизацией будет ещё большая проблема, а ненависть только вверх
hume написав:Примусом вообще невозможно чего то добиться. Даже ребёнок с характером вас пошлёт если его заставлять, не говоря про взрослых мужиков. Это грёбаный совок. Ах ты не пойдёшь - тогда мы заставим. Но заставляющие не понимают, что такой человек может наломать таких дров, что мама не горюй. А остальные посмотрят на этот цирк и будут обходить работников в форме десятой дорогой.
Посмотрите на цирк в Косино. Военные принесли с собой шипы для перекрытия дороги. ШИПАМИ перекрыли выезд. То есть они возомнили себя спецназом, приехали с соответствующим обмундированием, в балаклавах и штурмом взяли джакузи, два мед кабинета, парилку и два десятка тел в плавках. Шуму же навели как будто изымали крупную партию оружия, с персоналом общались как с рецидивистами
Короче, вангую с мобилизацией будет ещё большая проблема, а ненависть только вверх
Всі на Майдан!!! Порошенко наш президент!!!! Які ви сцикуни смішні. )))