Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Додано: Нед 10 гру, 2023 00:42

Основні (перші)статті Конституції – прямої дії. Прочитайте статті та подивіться скільки їх вже порушено і не лише обмеженням прав та свобод громадян.

У якій країні і хто воліє жити? У вільній, у якій усі твої права та твій захист на першому місці у держави Стаття 3. чи країнi в якій твої права можуть змінюватись залежно від хотілок влади?

У якому з випадків свою свободу захищатимуть більша кількість людей? Там де держава робить для тебе більше, чи там де не робить нічого, та примушує у кожному новому ухваленому законі?

Тому не варто перекручувати з прикладами інших країн, де соціальний захист – це не термін, а права людини – це реальна політика держави. Де людина не почувається покинутою навіть у складній для себе ситуації.

Я чудово знаю про що говорю. Сама знаходилася в такому становищі, і вибиралася виключно власними силами з нуля. Не було в цьому випадку можливості і бажання держави допомогти і не знайшлося ніякої допомоги. Коли від держави потрібна підтримка людині, її зведуть на мінімум чи відмовлять.

І таке треба тримати за благо?

Канони законодавства повинні працювати на людину, а не проти неї, і не вимагати виключно виконання зобов'язань нічого не даючи натомість.

Iнакше відповідь буде дзеркальною.