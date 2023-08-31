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Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 гру, 2023 00:59
fler написав:
За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? О
Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.
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katso
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