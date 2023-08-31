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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:59

  fler написав:За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? О


Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 01:54

  katso написав:
  fler написав:За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? О


Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
Подивимося, що залишиться від сьогоднішнього дискусійного волевиявлення.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:46

  trololo написав:
  beee написав:Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься


типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали? :mrgreen: вас не бусифікували і навіть випустили без повістки, а ви скаржитесь на тцк та незаконність, щось тут не сходиться

Я применил силу своих рук основываясь на законе самообороны и 3 закон Ньютона
Полиции предъявляю документы на законных основаниях и только.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:15

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Удивительное зрелище, когда все вокруг - мужчины и женщины бегут в панике, сотрудники выключают свет и разбегаются. В какой то момент мне показалось, что какой то маньяк с оружием вломился
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:42

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

До тих, хто так підтримують подібні методи, то варто було не чужими руками та долями робити подібне та бути категорично "ЗА". Ідіть та записуйтесь – обмежень за бажанням немає. А розумних за чужий рахунок у нас у країні досить багато, якщо не більшість. Вперед, розкривайте свої таланти і не варто вирішувати чиюсь долю своїми дрібнодушністю і закидонами. У кожного своє життя, ось їм і розпоряджайтесь.
У вас є на це право, на все інше – ні.
Якщо все законно, що чинить влада і підтримують апологети, то вносите зміни до Конституції, зокрема щодо обмеження прав і свобод, свободи волевиявлення та інших питань, які повністю порушені. Проводьте референдум з цього питання, всіх кого влаштовує подібні обмеження у два ряди колючого дроту нехай голосують, підтримують та захищають, іншим дати вибір та відкрити кордони.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:06

Депутаты в ВР - большинство в голосовании от ЗЕ, но почему то не могут принять закон, что бы без шоу в масках. Но плачут не хватает людского ресурса. А может у них не хватает ума или спецом создают такую обстановку, что бы потом начать нести пургу, что садимся за стол переговоров, т.к. дорожим людьми. Думаю эти шоу разыгрываются, что бы потом найти виновных и прикрыть свой зад в войне.
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