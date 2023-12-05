Як велика війна змінила сферу неприбуткових організацій в Україні?
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З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість благодійних організацій (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:58
З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість...
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Дивися повний текст
З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість благодійних організацій (інфографіка)
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