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Військову службу можна зарахувати
до пенсійного стажу:...

Військову службу можна зарахувати до пенсійного стажу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:12

Військову службу можна зарахувати до пенсійного стажу:...

Пропонуємо до обговорення:
Із запровадженням військового стану в Україні та оголошенням загальної мобілізації багато українців змушені були залишити своє місце роботи та піти захищати свою батьківщину.

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Військову службу можна зарахувати до пенсійного стажу: як це зробити
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:12

военная служба обязательно засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии ,Кто объяснит зачем уже человеку который имеет пенсионное удостоверение нужен ещё стаж , В соответствии с положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", нетрудоспособные лица - это лица, достигшие установленного этим Законом возраста (60 лет), дающего право на назначение пенсии по возрасту, в том числе на ЛЬГОТНЫХ условиях, и ДОСРОЧНОЙ пенсии, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом Статья 51. Основания пенсионного обеспечения за выслугу лет
Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной трудоспособности или пригодности до НАСТУПЛЕНИЯ ВОЗРАСТА , дающего право на пенсию по возрасту.
igor3119691972
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