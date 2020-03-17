УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд...

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УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 гру, 2023 17:34
Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» запустила додатковий маршрут Інтерсіті+ № 741/742, що об'єднує Київ та Львів. Двоповерховий поїзд Skoda буде обслуговувати маршрут у період пікових днів та святкових вихідних.
Дивися повний текст УЗ призначила додатковий двоповерховий поїзд Інтерсіті+ з Києва до Львова
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:34
А что на втором этаже?
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olegholovatyk
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:04
olegholovatyk написав:
А что на втором этаже?
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vitaliiangel
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p_a_l