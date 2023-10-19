Суспільне споживання в Україні потрібно зменшити в декілька разів. І український уряд розглядає такий потенційний сценарій.
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Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити поведінку споживання в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 23:18
Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити...
Пропонуємо до обговорення:
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Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити поведінку споживання в Україні
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:18
Добре, давайте скоротимо споживання депутатів, наприклад скоротимо мажоритарників: бужанський, дмитрук, мазурашу, дубневич, камельчук, герега, яценко, фельдман, куницький, солод, новинський, балога - увесь цей шлак можна скоротити, це буде тільки на пользу і бюджету та Україні в цілому.
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:52
Із середньою зарплатою 25000 грн давайте скоротимо споживання. Класна ідея!
Додано: Сер 20 гру, 2023 17:01
надо предметы роскоши бложить 50-70% налогом. Призыв покупать меньше айфонов глупый. Это тоже самое, что призывать платить меньше налогов. Айфон как минимум это НДС на импорт, а так же налоги от ритейла.
Додано: Сер 20 гру, 2023 17:44
Re: Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити...
о, нормас
"сына, ты будешь меньше кушать"
3-5 лет с конфискацией
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