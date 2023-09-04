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ТОП-100 брендів міст: Київ
посів передостаннє місце в...

ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:07

ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в...

Пропонуємо до обговорення:
Українська столиця — Київ — увійшла до топ-100 Всесвітнього рейтингу сприйняття брендів міст. Однак місто опинилося на передостанньому місці, свідчать дані дослідження EIU Worldwide Cost of Living і Brand Finance за 2023 рік.

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ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в одному зі світових рейтингів
R2
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Кличко найкращий мер!!!
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:28

Re: ТОП-100 брендів міст: Київ посів передостаннє місце в...

Охотно верю. Южная Азия - это такая клоака, которую не только лишь все могут переплюнуть
anduzenko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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