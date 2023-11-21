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Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:36
Пропонуємо до обговорення:
За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн., в т. ч. у листопаді - 7,85 млрд. грн.
Дивися повний текст Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев (інфографіка)
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:46
Чистий прибуток Гетманцева зріс набагато більше —
Банки...
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:48
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