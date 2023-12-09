Нововведення щодо виплат переселенцям стосуються як внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.
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Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
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Додано: Вів 02 січ, 2024 11:52
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
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Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
Додано: Вів 02 січ, 2024 12:07
Re: Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
Та скоро уже неактуально это всё будет... Денег нет, преселенцы обживаются
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