RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виплати ВПО: хто не отримає
гроші з 1 січня 2024 року

Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:52

Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення щодо виплат переселенцям стосуються як внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Дивися повний текст
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99575
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:07

Re: Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року

Та скоро уже неактуально это всё будет... Денег нет, преселенцы обживаются
Andrey2512
 
Повідомлень: 687
З нами з: 04.04.22
Подякував: 50 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать...
R2 » Вів 12 гру, 2023 07:30
6 723
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 16:34
Ірина_
Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму...
R2 » Суб 09 гру, 2023 15:30
1 212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 15:30
linkov_panels
У Києві на пів року закривають рух метро між...
R2 » П'ят 08 гру, 2023 20:45
6 896
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 00:55
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.