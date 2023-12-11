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В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2024 22:06
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня в Україні вступив в дію закон, який передбачає створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, який був ухвалений Верховною Радою ще навесні 2023 року.
Дивися повний текст В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за принципом «забруднювач платить»
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R2
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Додано: Сер 03 січ, 2024 22:06
Тобто плати, включай до цени та забруднюй скільки можешь.
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salvydas
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