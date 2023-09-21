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Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2024 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Після презентації HyperOS у мережі почали розповсюджувати інформацію, що ця прошивка тільки для китайського ринку, а в решті світу Xiaomi продовжить випускати MIUI. І хоча компанія так ніколи не заявляла, тепер з’явилося офіційне спростування всіх спекуляцій — анонс глобального розгортання прошивки.
Дивися повний текст Прощай MIUI: список смартфонів, які першими отримають глобальну версію HyperOS
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Додано: Чет 04 січ, 2024 07:25
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