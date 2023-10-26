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Білий дім заявив про
відсутність грошей для нових...

Білий дім заявив про відсутність грошей для нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:31

Білий дім заявив про відсутність грошей для нових...

Пропонуємо до обговорення:
У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

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Білий дім заявив про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:31

Несколько слов из первого же предложения отброшено и получился кликбейтный заголовок. Правда, смысл сильно изменился, но кого это волнует?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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