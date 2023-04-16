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5 марок автомобілів, які
доводиться ремонтувати найчастіше

5 марок автомобілів, які доводиться ремонтувати найчастіше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 07:58

5 марок автомобілів, які доводиться ремонтувати найчастіше

Пропонуємо до обговорення:
Автомобільний світ має безліч моделей і брендів, кожен з яких має свої особливості та характеристики. Серед водіїв завжди були дискусії щодо надійності та довговічності різних марок автомобілів.

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5 марок автомобілів, які доводиться ремонтувати найчастіше
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 07:58

Чушь ,что Рено часто ломается. Более 20 лет езжу на различных дизельных Рено. Очень крепкая ,выносливая марка. Приспособления к нашим дорогам и дерьмовому топливу!!!
igorgileva
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