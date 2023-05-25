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Дві цілі перезавантаження фіскальної системи: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 січ, 2024 18:36
Пропонуємо до обговорення:
Національна стратегію доходів до 2030 року, підготовлена Мінфіном, є планом реформування фіскальної системи до закінчення вказаного десятиліття. Частина змін стосується податкової політики, а частина — адміністративних органів.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:36
"Мінфіну ми нарешті перейшли з площини не цілком адекватних псевдонаукових дискусій рівня соцмереж… у нормальну глибоку роботу з поетапної, але незворотної зміни суті, філософії наших публічних фінансів"
А що воно заявило? А головне навіщо?
Єдине питання до гавнянцева це давати свідчення про роботу на його куратора сивковича по руйнуванню української економіки.
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salvydas
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