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Угорщина висунула вимогу в
обмін на зняття вето на 50...

Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:43

Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50...

Пропонуємо до обговорення:
Угорщина може зняти вето на пакет допомоги від Євросоюзу Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

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Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:43

Думаю, що угорців дотиснуть наші партнери.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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