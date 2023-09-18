Угорщина може зняти вето на пакет допомоги від Євросоюзу Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
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Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:43
Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50...
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Дивися повний текст
Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні
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