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Німецький депутат назвав
«помилкою» виплати для...

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:20

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для...

Пропонуємо до обговорення:
Якнайбільше українських біженців мають працювати, це допоможе знизити навантаження на бюджет.

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Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:21

Правильно. Краще би ці гроші пустили на зброю для ЗСУ, а не для тих, хто кинув свою Батьківщину у скрутний момент.
o_volvachev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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