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Німецький депутат назвав
«помилкою» виплати для...

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:20

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для...

Пропонуємо до обговорення:
Якнайбільше українських біженців мають працювати, це допоможе знизити навантаження на бюджет.

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Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:21

Правильно. Краще би ці гроші пустили на зброю для ЗСУ, а не для тих, хто кинув свою Батьківщину у скрутний момент.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:26

Re: Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для...

Перед тем как платить пособие, нужно было на прописку смотреть.

Одно дело - беженцы из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, другое - бегущие на халяву жители Львовской области.

Куда наш МИД смотрел? Сэкономленные деньги пригодились бы для ЗСУ ✊
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:07

  o_volvachev написав:а не для тих, хто кинув свою Батьківщину у скрутний момент.

Це ви про жінок та дітей? Повинні були залишитися в Україні, зупиняти танки та збивати дрони?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:15

  Andrey2512 написав:Перед тем как платить пособие, нужно было на прописку смотреть.

Одно дело - беженцы из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, другое - бегущие на халяву жители Львовской области.

Куда наш МИД смотрел? Сэкономленные деньги пригодились бы для ЗСУ ✊

У вас, наверное, секретная карта была с рубежами, до которых дойдет наступление? И что, по Львовской области ничего не прилетает?

Это у вас злость? Зависть? Переживание за благосостояние братского немецкого народа?
Gastarbaiter
 
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