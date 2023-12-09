Якнайбільше українських біженців мають працювати, це допоможе знизити навантаження на бюджет.
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Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:20
Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для...
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Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:21
Правильно. Краще би ці гроші пустили на зброю для ЗСУ, а не для тих, хто кинув свою Батьківщину у скрутний момент.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:26
Re: Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для...
Перед тем как платить пособие, нужно было на прописку смотреть.
Одно дело - беженцы из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, другое - бегущие на халяву жители Львовской области.
Куда наш МИД смотрел? Сэкономленные деньги пригодились бы для ЗСУ ✊
Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:07
Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:15
У вас, наверное, секретная карта была с рубежами, до которых дойдет наступление? И что, по Львовской области ничего не прилетает?
Это у вас злость? Зависть? Переживание за благосостояние братского немецкого народа?
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