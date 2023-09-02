RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якщо не на фронті, то сплачуйте
податки: Зеленський...

Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:35

Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.

Дивися повний текст
Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99602
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:36

Ти ба як, з'ясовується, що ти хто платять податки теж боронять країну. Так в мене, який досі платить податки в Україні, хоча з легкістю може змінити резидентство, багато питань по шурмі, гавнянцеву, грікевичам тощо саме до Зеленського.
salvydas
 
Повідомлень: 96
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.

Дивися повний текст
Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні


Де ж он раньше был когда ТЦК людей гнобило "ось кляти ухилянти тільки їдять та сміються". А теперь оказывается нужны и те кто после работы пиво пьет, потому что все таки большую часть дня они таки работают?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 16.05.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як українцям платити податки за кордоном
R2 » Суб 09 гру, 2023 20:26
1 206
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 20:26
cohan
Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує...
R2 » Сер 15 лис, 2023 17:14
1 276
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2023 17:14
serjf2006
Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:... 1, 2
R2 » Суб 02 вер, 2023 11:28
14 1568
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 вер, 2023 10:55
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1214)
12.01.2024 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.