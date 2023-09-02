Сполучені Штати Америки у четвер, 11 січня, запровадили нові санкції проти російської федерації. Під обмеження, зокрема, потрапили активи російського міністерства оборони.
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США запровадили нові санкції проти рф
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:28
США запровадили нові санкції проти рф
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США запровадили нові санкції проти рф
Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:41
Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:39
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