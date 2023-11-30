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Експерт розповів про два сценарії, за якими може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:26
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з курсом гривні може розвиватися за оптимістичним чи песимістичним сценарієм — від чого це залежить у коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.
Дивися повний текст Експерт розповів про два сценарії, за якими може розвиватися ситуація з курсом гривні
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:26
Бабка на двоє сказала , або вмре або житиме )))
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yama
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:27
Треба бути дуже серйозним і досвідченим експердом щоб таке напрогнозувати , це не підсилу середнім експертам тільки топовим анонімним
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yama
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