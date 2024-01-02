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10 найкращих міст Європи для
переїзду у 2024 році: список

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:25

10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список

Пропонуємо до обговорення:
Щорічний звіт ЄС про якість життя в європейських країнах показав, що близько 90% жителів ЄС задоволені життям у своєму місті.

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10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
R2
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  Investor_K написав:Київ посередині

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Модератори: Ірина_, Модератор

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