Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%.
Дивися повний текст
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:21
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|