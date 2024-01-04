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Тарифи на комуналку в Україні
за рік зросли більш ніж на 10%

Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:21

Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%

Пропонуємо до обговорення:
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%.

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Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:21

10% - то не є багато
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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