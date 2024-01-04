Протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень.
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Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
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Додано: Пон 15 січ, 2024 10:42
Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
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Дивися повний текст
Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
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