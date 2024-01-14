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У Службі зайнятості повідомили,
скільки українців зараз...

У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08

У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня в Україні статус безробітного мали 96,1 тис. осіб, що вполовину менше, ніж роком раніше.

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У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз мають офіційний статус безробітного
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08

Це заслуга різних Гетьманцевих та Шмигалів, а просто те,що на біржу не станеш без військового квитка чи реєстрації в ТЦК
leoiskander
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