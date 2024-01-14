Станом на 1 січня в Україні статус безробітного мали 96,1 тис. осіб, що вполовину менше, ніж роком раніше.
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У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз мають офіційний статус безробітного
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08
У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз...
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Дивися повний текст
У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз мають офіційний статус безробітного
Додано: Вів 16 січ, 2024 15:08
Це заслуга різних Гетьманцевих та Шмигалів, а просто те,що на біржу не станеш без військового квитка чи реєстрації в ТЦК
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