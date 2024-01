Додано: Суб 20 січ, 2024 20:06

• iPhone 7 - 2 ГБ RAM



• iPhone 7 Plus - 3 ГБ RAM



• iPhone 8 - 2 ГБ RAM



• iPhone 8 Plus - 3 ГБ RAM



• iPhone X - 3 ГБ RAM



• iPhone XR - 3 ГБ RAM



• iPhone XS - 4 ГБ RAM



• iPhone XS Max - 4 ГБ RAM



• iPhone 11 - 4 ГБ RAM



• iPhone 11 Pro - 4 ГБ RAM



• iPhone 11 Pro Max - 4 ГБ RAM



• iPhone SE (2020) - 3 ГБ RAM



• iPhone 12 mini - 4 ГБ RAM



• iPhone 12 - 4 ГБ RAM



• iPhone 12 Pro - 6 ГБ RAM



• iPhone 12 Pro Max - 6 ГБ RAM



• iPhone 13 mini - 4 ГБ RAM



• iPhone 13 - 4 ГБ RAM



• iPhone 13 Pro - 6 ГБ RAM



• iPhone 13 Pro Max - 6 ГБ RAM



• iPhone 14 - 4 ГБ RAM



• iPhone 14 Pro - 8 ГБ RAM



• iPhone 14 Pro Max - 8 ГБ RAM



• iPhone 15 - 4 ГБ RAM



• iPhone 15 Plus - 4 ГБ RAM



• iPhone 15 Pro - 8 ГБ RAM



• iPhone 15 Pro Max - 8 ГБ RAM



