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«Новий iPhone — це розкіш»:
у «Слузі народу» пропонують...

«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:45

«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
У «Слузі народу» пропонують оподатковувати купівлю нового iPhone і платити більше податків з зарплати в 20 000 грн.

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«Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують запровадити для українців додаткові податки
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:45

вже смішно, чи ще ні? хтось вважає що це лише про айфони?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:57

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

Якщо зарплата більше 20 000 гривень - то додатковий податок на розкіш, якщо менше - тоді додатковий податок на бідність
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:02

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

в стране должны остаться жить только рабы, которым позволят зарабатывать на еду
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:10

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

Страна победившей охлократии ( Народу нужно хлеба и зрелищ
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:25

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

Ми досі платимо "податок на розкіш" за мобільний зв'язок ... Понаводять всякої дурні, а потім відмінити забудуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:41

  Amid написав:Якщо зарплата більше 20 000 гривень - то додатковий податок на розкіш, якщо менше - тоді додатковий податок на бідність

нема культурних слів 20 тис - це виживання це мінімальна зарплата на яку можна виживати : купувати одяг в секонд хенді , купувати звичайну їжу без натяку на ікру дорогий твердий сир і червону рибу , це на секунду $500 це блін розкіш ??? в Європах срана мінімальна $1500 .
Я б сказав що нижче $1500 це бідність який нафіг податок на бідність ? до зарплати на руки $1500 взагалі скасувати всі податки ... :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:06

Re: «Новий iPhone — це розкіш»: у «Слузі народу» пропонують.

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yama
 
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