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Оренда житла в Україні — у яких
містах дешевше винаймати...

Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:54

Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік.

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Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати квартиру
R2
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