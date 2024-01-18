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У МОН планують зменшити
кількість ЗВО в Україні

У МОН планують зменшити кількість ЗВО в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:29

У МОН планують зменшити кількість ЗВО в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх років в Україні скорочується кількість випускників шкіл, тому має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти.

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У МОН планують зменшити кількість ЗВО в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:29

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