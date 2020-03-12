Міністерство оборони України розділило формування політики закупівель та її виконання і перейшло на стандарти Північноатлантичного союзу (НАТО).
Дивися повний текст
Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2024 12:17
Міноборони України перевело політику закупівель на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО
|