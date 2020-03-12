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Міноборони України перевело
політику закупівель на...

Міноборони України перевело політику закупівель на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:17

Міноборони України перевело політику закупівель на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України розділило формування політики закупівель та її виконання і перейшло на стандарти Північноатлантичного союзу (НАТО).

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Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО
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