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Естонія щорічно виділятиме
Україні додатково по 14...

Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:20

Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14...

Пропонуємо до обговорення:
Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток країни. Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії.

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Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:20

Це небагато.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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