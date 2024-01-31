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FinYear 2024

FinYear 2024
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:32

FinYear 2024

Шановні форумчани!

Знаєте, економічні труднощі та глобальна рецесія - це саме той час, коли нам потрібно тримати руку на пульсі фінансових змін. І є чудова можливість це зробити!

На конференції FinYear 2024 ви можете розкрити нагальні фінансові трансформації, які торкнуться кожного з нас.

Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.
Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.
Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.
Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.

FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!

Квитки доступні за посиланням

Не зволікайте! Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!

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Ірина_
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