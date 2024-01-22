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Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 17:25
Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році державні та приватні нотаріуси засвідчили 172 628 договорів купівлі продажу квартир і житлових будинків в Україні. Це у 1,7 раза більше, в порівнянні з 2022 роком. Кількість договорів іпотеки зросла вдвічі.
Дивися повний текст Продажі квартир і будинків в Україні за рік зросли в 1,7 раза — статистика Мін'юсту
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Додано: Чет 01 лют, 2024 17:25
Не факт, що продажі зросли в 1.7 разів. Можливо, що в попердні роки (до 2022) заключалися Попередні Договори купівлі-продажу, в 2022 році новобудови отримали Скртифікати ДІАМ, а з початку 2023 року почали заключати основні Договори купівлі-продажу. Тілько один великий забудовник, тільки в одному ЖК міг заключити 300-500 таких договорів.
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berimhouse
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