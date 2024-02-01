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Китай погрожував Україні через внесення китайських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:39
Пропонуємо до обговорення:
Китайський уряд намагався погрожувати Україні «пошкодженням відносин» через те, що українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило більше десятка китайських компаній до списку «міжнародних спонсорів війни» — тих, хто підтримує російських терористів.
Дивися повний текст Китай погрожував Україні через внесення китайських компаній в список спонсорів війни — ЗМІ
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:40
Шановні читачі, а якими Ви бачите подальші взаємовідносини України та Китаю? Чи будуть вони ставати надалі лише «прохолоднішими»? Що б могла запропонувати Україна, аби зробити позицію Китаю якщо не приязною, то хоча б більш нейтральною?
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Ірина_
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:55
Ірина_ написав:
Шановні читачі, а якими Ви бачите подальші взаємовідносини України та Китаю? Чи будуть вони ставати надалі лише «прохолоднішими»? Що б могла запропонувати Україна, аби зробити позицію Китаю якщо не приязною, то хоча б більш нейтральною?
Вислати посла, накласти мито в розмірі 40% на китайські товари.
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BIGor
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:56
Вопрос очень интересный.
Но вряд ли от нас что-то зависит. Мы для Китая на сегодня особого интереса не представляем. В любом случае, меньше, чем РФ. Поставками в Китай мы манипулировать не можем - мы в них заинтересованы больше, чем Китай.
Чем-то заинтересовать Китай? Непонятно чем. Ничего исключительно ценного мы сегодня предложить не можем.
Возможно, не прав и просто чего-то не знаю.
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ЛАД
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Додано: Суб 03 лют, 2024 08:38
ЛАД написав:
Вопрос очень интересный.
Но вряд ли от нас что-то зависит. Мы для Китая на сегодня особого интереса не представляем. В любом случае, меньше, чем РФ. Поставками в Китай мы манипулировать не можем - мы в них заинтересованы больше, чем Китай.
Чем-то заинтересовать Китай? Непонятно чем. Ничего исключительно ценного мы сегодня предложить не можем.
Возможно, не прав и просто чего-то не знаю.
Нащо нам зацікавлювати вузькооких? Торговий баланс на їх користь роками. Яка зацікавленість України в китайському ширпотребі?
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BIGor
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Додано: Суб 03 лют, 2024 10:46
BIGor написав:
Нащо нам зацікавлювати вузькооких?
Як мінімум більшість дронів зараз на фронті - китайська. І вони поки що продають їх і запчастини для збору нам.
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Дюрі-бачі
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