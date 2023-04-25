Пенсія за віком призначається при досягненні передбаченого законом віку за наявності необхідного страхового стажу.
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Як призначається пенсія за віком
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:26
Як призначається пенсія за віком
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Як призначається пенсія за віком
Додано: Нед 04 лют, 2024 19:32
Re: Як призначається пенсія за віком
Непереймайся - до того часі, призначення пенсії скасують
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