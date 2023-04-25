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Як призначається
пенсія за віком

Як призначається пенсія за віком
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:26

Як призначається пенсія за віком

Пропонуємо до обговорення:
Пенсія за віком призначається при досягненні передбаченого законом віку за наявності необхідного страхового стажу.

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Як призначається пенсія за віком
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:26

Сподiваюсь - особисто допоможу державi, помру до призначення пенсii.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:32

Re: Як призначається пенсія за віком

agcsc написав:Сподiваюсь - особисто допоможу державi, помру до призначення пенсii.
Непереймайся - до того часі, призначення пенсії скасують
GALeon
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