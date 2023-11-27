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У Fitch Ratings назвали
головні ризики банківського...

У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:56

У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського...

Пропонуємо до обговорення:
Майже всі рейтинговані українські банки «адекватно капіталізовані».

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У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:56

Торік прибутковість була на рекордному рівні завдяки високим відсотковим ставкам за значну надлишкову ліквідність, яку банки розмістили в НБУ.
Шановні читачі, як вважаєте, чи зможе залишитися рентабельність на такому ж високому рівні? Якщо так, то внаслідок чого, адже процентні ставки зараз значно нижчі.
Ірина_
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