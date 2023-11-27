Майже всі рейтинговані українські банки «адекватно капіталізовані».
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У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:56
У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського...
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Дивися повний текст
У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році
Додано: Сер 07 лют, 2024 16:56
Торік прибутковість була на рекордному рівні завдяки високим відсотковим ставкам за значну надлишкову ліквідність, яку банки розмістили в НБУ.
Шановні читачі, як вважаєте, чи зможе залишитися рентабельність на такому ж високому рівні? Якщо так, то внаслідок чого, адже процентні ставки зараз значно нижчі.
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