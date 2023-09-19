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Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2024 19:56
Пропонуємо до обговорення:
У середу, 7 лютого, відкрили проїзд правою смугою відбудовано мосту через річку Ірпінь у Київський області, який був зруйнований під час вторгнення РФ навесні 2022 року.
Дивися повний текст Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь
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Додано: Сер 07 лют, 2024 19:56
Коли залізничні мости відновляти будуть? Вознесенськ у Миколаївській обл. слава богу давно у тилу, а потяги з Одеси їздять великим кругом.
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